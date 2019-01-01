جماهير الجزائر تهتف باسم أبو تريكة في مواجهة نيجيريا

الجزائريون يحافظون على تقليد "الدقيقة 22"..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

هتفت جماهير الجزائر للنجم المصري محمد أبو تريكة محلل قنوات beIN Sports الحالي وأسطورة النادي الأهلي.

جاء ذلك في الدقيقة 22 (رقم اللاعب) من مباراة الجزائر ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية.

ويحظى أبو تريكة بشعبية كبيرة بين مختلف الجماهير العربية وليست المصرية فقط.

ومن أهم مظاهر شعبية صانع الألعاب المصري بين الجزائريين كانت ذهابه للتكريم في الجزائر في أعقاب الأزمة المصرية-الجزائرية الشهيرة بين 2009 و2010، ليساهم في كسر الجليد.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيتأهل لملاقاة السنغال في النهائي، فيما يذهب الخاسر للقاء تونس في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.