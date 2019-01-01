جماهير الترجي والرجاء تتقاسم المنصة الشرفية لملعب الغرافة في السوبر الأفريقي

المباراة تجمع بينهما غداً الجمعة في قطر

عقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس، اجتماعه الفني من أجل مباراة السوبر بين الرجاء الرياضي المغربي والترجي التونسي.

اللقاء يجمع بين الفريقين على ملعب نادي الغرافة القطري، حيث يشارك الترجي بصفته بطل دوري الأبطال، والرجاء بحصوله على الكونفدرالية.

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الاجتماع الفني شهد تواجد ممثلي الناديين والمنسق العام للمباراة وطاقم التحكيم، للاتفاق على الأمور التنظيمية للسوبر.

ومن المقرر أن يتم تخصيص الجهة اليمنى للمنصة الشرفية لملعب الغرافة لجماهير الرجاء.

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بينما يحصل جمهور الترجي التونسي على الجهة اليسرى من نفس المنصة.

الترجي سيلعب بزيه الرسمي الأصفر والأحمر، حيث يدخل اللقاء باعتباره بطلاً لدوري أبطال أفريقيا.

وعلى الجانب الآخر يلعب الرجاء المباراة المقامة غداً الجمعة بالقميص الأبيض، بقيادة الحكم "باملاك تيسيما ويسا".