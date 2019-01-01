جماهير إنتر تصدر بياناً جديداً شديد اللهجة حول إيكاردي

البيان استخدم الرقم تسعة للإشارة للاعب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أصدرت مجموعة أولتراس جماهير إنتر بياناً جديداً شديد اللهجة يهاجم ماورو إيكاردي، لاعب الفريق، ويناقش مسألة عودته للعب مجدداً بقميصه.

وأعلن لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر، أن إيكاردي سيعود للمشاركة مع الفريق أمام جنوى الأربعاء بعد غياب دام قرابة شهرين بسبب أزمته مع النادي.

وأصدرت نفس المجموعة بياناً الثلاثاء انتقدت فيه تصرف اللاعب وزوجته واندا نارا، رافضة ذكر أسمائهم ومستخدمة الرقم تسعة للإشارة للأرجنتيني، وطالبت برحيله الفوري عن النادي.

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🗓️ قبل عام تحديدًا وفي مثل هذا اليوم رونالدو تحدى قانون الجاذبية وسجّل تحفة فنية خالدة في مرمى بوفون ويوفنتوس ✨



هذه المقاصية كانت أول خطوة في طريق انتقال دون كريستيانو لـ تورينو ⚪️⚫️ pic.twitter.com/W1TzRVpfyZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

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وقال البيان الجديد إن ما قيل في البيان الأول نابع من رفضها رؤية الرقم تسعة ووكيلته وتصرفاتهما المخجلة تجاه الفريق، بالإضافة لتعامل الإدارة المحرج مع الأزمة.

وأضاف البيان أن الجماهير تعرف جيداً إمكانيات اللاعب وما قد يضيفه في سعي الفريق لتحقيق هدفه بالوصول لدوري الأبطال بحلول نهاية الموسم، ولكن جادلت بمدى تأثيره السلبي على باقي اللاعبين.

وخُتم البيان بتأكيد مدى حب المجموعة لإنتر وكم التضحيات التي قُدمت من قبلها من أجل النادي، مؤكدة أن القرارات بحق من دعته الرقم تسعة وزوجته هي من أجل الفريق.

ويحل إنتر ضيفاً مساء الأربعاء على جنوى في ملعب "لويجي فيراريس" بمباراة لحساب الجولة الثلاثين من السيري آ.