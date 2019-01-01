جماهير إنتر لإيكاردي: حفرت قبرك بيدك وموقفنا لن يتغير

جماهير إنتر تتوعد ماورو إيكاردي نجم الفريق عقب عودته أخيرًا لقائمة النيراتزوري بعد غياب طال لمدة شهرين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

توعدت جماهير فريق إنتر الإيطالي اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم هجوم فريقهم عقب عودته لقائمة الفريق من جديد بعد غياب طال لحوالي شهرين.

جاء هذا في بيان رسمي، أكدت من خلاله الرابطة أنها لن تتراجع في موقفها من إيكاردي وأنه سيظل عدوًا لهم بعد تصرفاته في الأسابيع الأخيرة.

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وكُتب في البيان: "نحن لا نملك أن نقرر لبقية الجماهير كيف تتصرف، لكننا لن نتراجع في موقفنا من إيكاردي، لا يمكن أن يكون هو مستقبل إنتر عقب رفضه لارتداء قميص الفريق في أكثر من مرة، لقد حفر قبره بنفسه".

وأضافوا في البيان: "ما حدث من إيكاردي لا يمكن إصلاحه أبدًا، ودعونا نترك الأحاديث الخيالية داخل النادي على الجانب، لقد عبرنا عن موقفنا من قبل وها نحن نكرره، وسنكرره في المباريات المقبلة".

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وأكملوا: "في النهاية نحن جماهير نذهب للملعب من أجل تشجيع فريقنا لنقربه من الفوز، ولا نريد أن نعطي أي شخص أهمية أكثر مما يستحق، خاصة أننا انتهينا منه منذ فترة".

جدير بالذكر أن ذلك البيان هو الثالث التي تصدره رابطة جماهير إنتر بسبب أزمة إيكاردي وعودته لقائمة الفريق من جديد عقب غياب طويل.