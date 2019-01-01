جمال راشد يتحدث عن هدف تأهل البحرين التاريخي لثمن نهائي كأس آسيا

اللاعب البحريني جمال راشد يتحدث عن هدفه الثمين في شباك الهند وعبورهم لدور الـ 16 من كأس الأمم الآسيوية

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب جمال راشد لاعب المنتخب البحريني عن سعادته بتأهل منتخب بلاده لدور الـ 16 كأفضل ثالث، وذلك بعد أن أحرز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة في شباك منتخب الهند من ركلة جزاء، في المباراة التي أقيمت في ختام لقاءات المجموعة الأولى من كأس الأمم الآسيوية التي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

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وأحرز جمال راشد هدف صعود البحرين لدور الـ 16 بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة في شباك منتخب الهند.

وقال جمال في تصريحاته عقب المباراة: "نبارك للجمهور الذي شجعنا منذ الدقيقة الأولى، أحمد الله على إحرازي لركلة الجزاء وإسعاد الجماهير".

كما أضاف جمال: "الهند منتخب ليس بالضعيف، حارسهم تألق بشكل كبير وهذا ما صعب علينا الأمور، ولكن الشيء الأهم هو حسم التأهل ومحاولة إصلاح أخطاء الماضي".