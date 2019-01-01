جمال بلماضي يعلن قائمة الجزائر لمعسكر سبتمبر

الجزائر تستعد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن قائمة محاربي الصحراء، استعدادًا لمعسكر سبتمبر الجاري حسب الأجندة الدولية.

وكان بلماضي قد نجح مؤخرًا في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر مؤخرًا بعد الفوز على السنغال في النهائي.

ويستعد المنتخب الجزائري لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون، ويستعد محاربي الصحراء للحفاظ على اللقب.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: عز الدين دوخة، رايس مبولحي، ألكسندر أوكيدجة

الدفاع: جمال بن العمري، عيسى ماندي، إلياس شتي، مهدي تاهرات، حسين بن عيادة، يوسف عطال، رامي بن سبعيني، رفيق حليش

الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، مهدي عبيد، زين الدين فرحات، رياض محرز، سفيان فغولي، يوسف بلايلي

الهجوم: سعيد بن رحمة، ياسين براهيمي، إسلام سليماني، أندي ديلور، بغداد بونجاح