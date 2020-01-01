جمال بلماضي: محرز سيغيب عن حفل الاتحاد الإفريقي ولكنه يستحق الجائزة

مدرب الجزائر يرى أن محرز هو الأحق بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

أكد المدرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أن رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لن يستطيع التواجد في حفل الاتحاد الإفريقي، ولكنه الأجدر بالحصول على جائزة أفضل لاعب.

ويقيم الاتحاد الإفريقي حفله السنوي في سهل حشيش بمدينة الغردقة في مصر، غدٍ الثلاثاء، للإعلان عن جوائز الأفضل لعام 2019، داخل القارة السمراء.

بلماضي قال خلال تصريحات صحفية: "رياض محرز لن يتواجد في حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا، اعلم 2019".

جمال بلماضي تابع: "أرى أن محرز لاعب مانشستر سيتي، هو الأحق بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019، متفوقًا على المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني".

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ويتنافس ساديو ماني ومحمد صلاح ورياض محرز، على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، حيث لن يحضر أحد منهم إلا ماني المرشح الأقرب لنيل الجائزة.

محرز حقق لقب كأس أمم إفريقيا مع الجزائر عام 2019، وبطولة الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، رفقة نادي مانشستر سيتي موسم 2018-2019.

ولن يستطيع محرز التواجد في الحفل، بسبب ارتباطه بمباراة مع فريقه مانشستر سيتي، أمام مانشستر يونايتد غدٍ الثلاثاء، في كأس الاتحاد الإنجليزي.