جمال بلماضي: كوت ديفوار منافس قوي ولا أنكر القلق منه

مدرب الجزائر يتحدث عن الحلم الجزائري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أنه لن يلتفت إلى الماضي، لأنه يستعد لخوض مباراة قوية أمام كوت ديفوار بكأس الأمم الإفريقية.

بلماضي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أمامنا تحدٍ جديد، ويجب علينا الفوز وتحقيق حلم جديد للكرة الجزائرية".

وتحدث المدرب الجزائري عن كوت ديفوار، حيث قال: "المنافس قوي جدًا، وحقق اللقب القاري منذ سنوات قريبة، وعلينا الاستعداد النفسي والذهني والبدني للمباراة".

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تابعونا أيضًا على يوتيوب: https://t.co/DonWXLzXJT — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

جمال بلماضي تابع: "لدينا دفاع قوي، ونسعى للحفاظ على شباكنا نظيفة المباريات القادمة، ولدي ثقة في لاعبي فريقي، بالرغم من القلق قبل المباراة".

واختتم بلماضي تصريحاته قائلًا: "علينا التعامل مع تغيير الملعب من الدفاع الجوي إلى السويس بشكل جيد، وأشكر الجماهير الجزائرية على الدعم".

الجزائر سيواجه نظيره كوت ديفوار مساء غدٍ الخميس، في دور الربع نهائي بكأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.