بلماضي: مساندة المصريين لنا؟ نمتلك جماهيرًا جزائرية ستساندنا

مدرب الجزائر يتحدث عن صداقته مع إليو سيسية مدرب السنغال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أنه سيحاول الإعداد لمباراة نهائي كأس أمم إفريقيا، مثلما يستعد لجميع المباريات.

بلماضي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "التركيز يأتي من تلقاء ذاتي، وأعتمد على حماس اللاعبين بشكل كبير المشتعل، الذي دائما ظاهرًا، ونستمتع كثيرًا بهدوء النفس".

مدرب الجزائر تابع: "يجب أن أقول للاعبي الجزائر جميع الكلمات من أجل الفوز، والتي نركز بها تمامًا، وجاهزين لها من جميع النواحي، من أجل الظفر باللقب".

بلماضي واصل: "المباراة مختلفة عن مباراة المجموعات، فهي كانت سهلة تمامًا ومختلفة عن النهائي، فلن نكن بنفس الحالة النفسية، وأيضًا السنغال في مباراة الغد مثل مباراة المجموعات".

وأردف: "من الممكن خسارة المباراة، لأن لدينا منافس قوي وصل كاس العالم، وصاحب التصنيف الأول في إفريقيا حسب الفيفا فهم يستطيعوا الفوز باللقاء".

نهائي أمم إفريقيا 🏆

محاربو الصحراء في موقعة لاصطياد أسود التيرانجا والفوز باللقب الغائب منذ 29 عامًا🇩🇿

إليكم أبرز أرقام المنتخبين قبل اللقاء المنتظر 👇#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/bUcs22xEBi — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 18, 2019

وبعد سؤاله عن مدرب السنغال إليو سيسية، قال جمال بلماضي: "لم اتحدث مع إليو الآن سوف نتحدث عقب اللقاء، سخرية القدر أن الطفلان الصديقان يجتمعان في النهائي، بعد أن تربينا ولعبنا ضد بعض في قرية باريسية في فرنسا، ومن نوادر القدر أن تتواجه في نهائي البطولة الإفريقية لتكرار ما يحدث في القرية الفرنسية مع سيسيه".

جمال بلماضي أردف: "بين ٢٠١٤ و٢٠١٩ هناك الكثير ما حدث، فهناك عناصر في الجزائر شاركوا في كأس العالم ٢٠١٤ ويستحقون ذلك، السنغال أفضل دفاعيًا ولكن نمتلك أفضل المهاجمين، ولكن الإحصائيات تقول كل شيء".

واختتم بلماضي تصريحاته متحدثًا عن دعم الجماهير المصرية للجزائر، حيث قال: "ليس مشكلة لنا في مساندة الجماهير المصرية فاذا قاموا بذلك فشكرًا جزيلًا، وإن لم يفعلوا فليس لدينا أزمة، هناك جماهيرنا ستساندنا".

المنتخب الجزائري سيواجه نظيره السنغالي مساء غدٍ الجمعة، في نهائي كأس الأمم الإفريقية، على ملعب استاد القاهرة.