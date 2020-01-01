جمال بلعمري يغادر إلى فرنسا ويغيب عن لقاء الفيصلي

المدافع الجزائري يعاني من الإصابة خلال الوقت الحالي.

غادر الجزائري جمال بلعمري، مدافع فريق نادي الشباب السعودي إلى فرنسا، من أجل إجراء التأهيل الطبي في أحد المراكز المتخصصة هناك، للتعافي من الإصابة.

جمال بلعمري يعاني من الإصابة على مستوى الكاحل، تعرض لها خلال تدريبات الفريق، قبل مواجهة الهلال بالجولة قبل الماضية، حيث يعود للمشاركة مع زملائه بعد 3 أسابيع.

ويغيب المدافع الجزائري عن صفوف فريقه الشباب، خلال المواجهات المقبلة أمام الفيصلي والنصر وضمك على التوالي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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المدافع الجزائري يعد واحدًا من العناصر الأساسية في تشكيل الشباب، حيث ينافس الفريق في العديد من البطولات، أبرزها الدوري السعودي للمحترفين، وكأس محمد السادس للأندية العربية.

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ويقدم فريق الشباب حاليًا مستويات جيدة، تحت قيادة المدرب الإسباني لويس جارسيا، حيث وصل بالفريق إلى نصف نهائي كأس محمد الخامس للأندية العربية الأبطال.

ويحتل الشباب المركز السابع برصيد 25 نقطة، في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.