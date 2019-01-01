جمال بلعمري: الإصابة حرمتني من تدريبات الشباب

المدافع الجزائري يكشف سبب غيابه عن تدريبات الشباب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف الجزائري جمال بلعمري، مدافع فريق الشباب السعودي، عن سبب غيابه عن تدريبات فريقه خلال الأيام الماضية.

وشهدت الأيام الماضية غياب جمال بلعمري عن تدريبات الشباب، وذلك قبل افتتاح مباريات الفريق في الدوري السعودي للمحترفين.

بلعمري قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية: "بعد حضوري إلى الرياض عقب مشاركتي مع منتخب بلادي في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، تدربت مع الشباب لمدة يومين قبل أن أتعرض لإصابة حرمتني المواصلة والآن في طور العلاج".

المدافع الجزائري تابع: "سأواصل علاجي، حتى أكون جاهزا لخدمة الشباب، وأنا رهن إشارة المدرب خورخي ألميرون، ومشاركتي بيده وهو مَن يقرر ذلك، ولاسيما أن هناك وقتًا قبل مباراة الفتح، السبت المقبل، في الجولة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين".

ونجح جمال بلعمري في قيادة منتخب الجزائر للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر مؤخرًا.