جمال باجندوح يودع جماهير الاتحاد بصورة قديمة

الحمدلله على الفرصة التي أتيحت لي بأن أمثل نادي بحجم نادي الاتحاد، دائمًا وأبدًا سيبقى بيتي الأول هو هذا النادي الذي بعد الله له كل الفضل علي. حاب أتمنى التوفيق للإدارة الجديدة برئاسة أنمار الحائلي وأحمد كعكي، هم كفو وقد المسؤولية بحول الله.. وأتمنى التوفيق للطاقم الفني بقيادة سييرا، كلي ثقة بإمكانياتهم ونظرتهم الفنية وحبهم لهذا الفريق. حاب أتمنى كل التوفيق لإخواني اللاعبين، دائمًا كنا اخوان ولن يغير ذلك شئ ❤ . "اتحاد ألعب واحنا لك سند"

