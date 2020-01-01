جمال الغندور: لن أرحل عن لجنة التحكيم والاستعانة بالأجانب يسيء لنا

رئيس لجنة الحكام يرد على المطالبات برحيله.

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، على أنه لن يرحل من منصبه إلا في حالة واحدة، وهي عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الخماسية، التي تدير الاتحاد.

الغندور قال خلال تصريحات عبر قناة "أون سبورت" الفضائية: "أثق في عملي جيدًا، وأنا مقاتل، ورحيلي مرتبط بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع مسؤولي اتحاد الكرة".

رئيس لجنة الحكام تابع: "الاتحاد الدولي لكرة القدم، يمنع قرارات إيقاف الحكام، والعقوبات داخلية، بينها الإيقاف لفترة أو إدارة مباريات في أقسام أقل من الدوري الممتاز".

وكشف الغندور عن رأيه في أداء الحكام بالدوري، حيث قال: "أنا راض عن قرارات التحكيم، ولكن الجولة 11 شهدت بعض القرارات غير المرضية بالنسبة لي، ولكن الأخطاء واردة، بالرغم من أنني لا أحب هذا المصطلح، لأننا هنا لمعالجة تلك الأخطاء".

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وواصل: "تم تعيين العديد من الحكام الأجانب خلال الموسم الماضي لإدارة المباريات، وهذا الأمر يسيء للحكم المصري، ونعمل على إعادة الحكم المصري، من خلال زيادة الثقة في نفسه، وهذا الأمر يحتاج لوقت طويل".

واختتم الغندور تصريحاته قائلًا: "الحكم المصري ذكي ويستطيع التدريب وتطبيق تقنية حكم الفيديو VAR بسرعة وبشكل متقن".

جاء ذلك بعد الاعتراضات التي شهدتها الأسابيع الماضية بالدوري المصري، بسبب بعض القرارات التحكيمية، حيث أبرز الأندية المعترضة الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري.