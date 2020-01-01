جلوب سوكر | بايرن ميونخ فريق 2020 وريال مدريد الأفضل في القرن 21

بايرن ميونخ بالطبع فريق العام ,v

توج ريال مدريد بجائزة نادي القرن الحادي والعشرين بينما كان بايرن ميونخ النادي الأفضل في 2020 وفقًا لجوائز جلوب سوكر السنوية في دولة الإمارات.

وجاء ذلك خلال حفل "جلوب سوكر" لتوزيع الجوائز السنوية الخاصة بكرة القدم والذي يقام بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بالنسبة لبايرن ميونخ تواجد أفضل لاعب في العالم لعام 2020 روبرت ليفاندوفسكي لتسلم الجائزة نيابة عن فريقه الفائز بخماسية تاريخية هذا العام.

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بينما بالنسبة لريال مدريد حضر مدير العلاقات المؤسسية بوتراجينيو ليتسلم الجائزة ويعرب عن فخره بحصول النادي الملكي على هذه الجائزة.

بايرن ميونخ بالنسبة لـ 2020 كان الأحق بلا منازع، حيث قدم عامًا استثنائيًا توج فيه بدوري أبطال أوروبا والدوري الألماني والكأس والسوبر المحليين والسوبر الأوروبي، في انتظار كأس العالم للأندية في فبراير.

بينما ريال مدريد على مستوى القرن توج بالعديد من البطولات القارية أبرزها 6 بطولات في دوري أبطال أوروبا في 2000 و2002 و2014 و2016 و2017 و2018.

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يذكر أن التصويت على جائزة نادي القرن في العالم تضمن وجود ريال مدريد الفائز بالفعل باللقب وبايرن ميونخ وبرشلونة والأهلي المصري كالنادي الوحيد من خارج القارة الأوروبية.