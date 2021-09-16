جلطة سراي يواصل "تجميد" مصطفى محمد وينتصر على لاتسيو في الدوري الأوروبي

انتصار بهدف ذاتي..

استطاع جلطة سراي أن يحقق فوزًا ثمينًا على ضيفه لاتسيو بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ولم يشارك مصطفى محمد في المباراة فعليًا، حيث ظل على دكة البدلاء طيلة التسعين دقيقة، ونزل باللحظات الأخيرة فقط من أجل إضاعة بعض الدقائق.

المباراة التي أقيمت على ملعب تورك تيليكوم آرينا أتى هدفها الوحيد من خطأ فادح لحارس لاتسيو توماس ستراكوشا، لتزداد آلام كتيبة ماوريتسيو ساري بعد الخسارة في الدوري الأسبوع الماضي من ميلان.

ولحساب نفس المجموعة، اكتفى مارسيليا بتعادل إيجابي خارج الديار بهدف لمثله مع لوكوموتيف موسكو، لتصبح الصدارة من نصيب الأتراك.

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أكثر مباريات الخميس إثارة أتت في ملعب بينيتو فيامارين، عندما انتصر ريال بيتيس على ضيفه سيلتيك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وظلت القمة معلقة حتى الأنفاس الأخيرة.

وست هام لم يجد صعوبة في العودة من كرواتيا بانتصار على دينامو زغرب بهدفين نظيفين من توقيع ديكلان ريس وأنطونيو، بينما فاز باير ليفركوزن على فرينتسفاروشي بهدفين لهدف بملعب باي آرينا.

جينك البلجيكي فاز هو الآخر على رابيد فيينا بهدف نظيف، وكان الانتصار من نصيب النجم الأحمر على ضيفه سبورتينج براجا بهدفين لهدف، مع تعادل لودوجوريتس مع ميتييلاند بهدف لمثله.

قمة اليوم بين ليستر سيتي ونابولي كانت ممتعة بمعنى الكلمة، حيث تقدم النادي الإنجليزي بهدفين نظيفين، ولكن في آخر نصف ساعة نجحت كتيبة لوتشيانو سباليتي في العودة وإدراك التعادل.

كما تعادل ريال سوسييداد مع أيندهوفن بهدفين لمثلهما، وتعادل فناربخشه مع آينتراخت فرانكفورت بهدف لكل فريق، فيما فاز موناكو على شتورم جراتس بهدف نظيف.