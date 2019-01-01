جلطة سراي يضع عينه على باتشواي

هل ينضم البلجيكي لنادي ثالث في أقل من عام؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يركز نادي جلطة سراي التركي، جهوده من أجل ضم المهاجم البلجيكي، ميشي باتشواي من صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة.

ويقترب مهاجم مارسيليا الأسبق من قطع إعارته مع فالنسيا الإسباني، بعدما فشل في فرض نفسه على خطط المدير الفني مارسيلينو.

وسجل باتشواي البالغ 25 عامًا 3 أهداف في 23 مباراة بقميص الخفافيش في جميع المسابقات منذ بداية الموسم.

أنت وأصدقائك قبل لعب الكرة 😅



( 🎥 : IG\manchesterunited) pic.twitter.com/BXLwqb13TZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

ويضع نادي جلطة سراي عينه على اللاعب الذي أنضم لتشيلسي منذ موسمين مقابل 39 مليون يورو.

وقضى باتشواي النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني، كما ساهم في تسجيل هدف فوز تشيلسي بالدوري الإنجليزي الموسم قبل الماضي.

ودخل الفريق التركي في محادثات مع إدارة البلوز لبحث استعارة اللاعب لاستكمال الموسم، مع الفريق الساعي للحفاظ على لقبه في الدوري التركي والوصول لأبعد مدى بالدوري الأوروبي.

"في برشلونة كنا نتدرب في مساحات ضيقة للغاية"

-هنري 🗣️



بيب يطبق هذا حاليًا في مانشستر سيتي 🔵

⭕️ العام الأول له في إنجلترا لم يكن الأمثل لكن بمرور الوقت والصفقات الجديدة الأمور بدأت تتحسن بالنسبة له 👌



( 🎥 : Mancity) pic.twitter.com/docijpGRpG — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

ويحتل الأسود المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، كما سيواجه بنفيكا البرتغالي في دور الـ32 من الدوري الأوروبي.