جلطة سراي يزاحم النصر ويقترب أكثر من جارسيا!

مازال نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، يبحث عن التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق الأصفر، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، الذي اقترب من الرحيل عن العالمي.

لماذا سيرحل روسو عن النصر؟

إدارة النصر تعاقدت مع المدرب الأرجنتيني حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد رحيل البرتغالي بيدرو إيمانويل، حيث ينتهي عقده في شهر مايو الجاري.

النصر مع روسو كان يقدم نتائج مميزة في بداية مشواره، ولكن النتائج تراجعت وتذبذبت، وجعلت الفريق يبتعد نسبيًا عن المنافسة على صدارة الدوري، وأيضًا ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقررت إدارة النصر عدم التفكير في استمرار روسو، والاكتفاء بعقده الذي ينتهي في مايو الحالي، والبحث عن مدرب آخر يقود الفريق الأصفر مع بداية الموسم القادم 2022-2023.

جلطة سراي يقترب من جارسيا

وانتشرت أخبارًا خلال الأيام الماضية، حول توصل إدارة النصر لاتفاق مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، من أجل تدريب الفريق خلفًا لميجيل روسو.

الأخبار تؤكد على أن مسلي آل معمر رئيس النصر عقد عدة جلسات مع جارسيا في الإمارات، من أجل الاتفاق على تدريب الفريق الأصفر.

ولكن صحيفة "فوتوماك" التركية، أكدت على أن نادي جلطة سراي اقترب من التعاقد مع رودي جارسيا من أجل تدريبه خلال الفترة القادمة.

الصحيفة أكدت على أن رجل الأعمال أشرف همامجي أوغلو، اتفق بالفعل مع جارسيا، وينتظر فقط فوزه في انتخابات رئاسة جلطة سراي من أجل التوقيع بشكل رسمي مع المدرب الفرنسي.

جارسيا وافق بشكل مبدئي على تدريب جلطة سراي، خاصة في ظل رغبته في الاستمرار بأوروبا، حيث سيقوم بالتوقيع على عقد لمدة عامين.

جاء ذلك بالتزامن مع الأخبار التي تؤكد على أن نادي النصر هو الآخر توصل لاتفاق مع رودي جارسيا.

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