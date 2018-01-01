جلطة سراي يرد على هدفي روبينيو ويستعيد مسيرة الانتصارات

4 فرق تتنافس على المركز الثاني في الدوري التركي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح جلطة سراي في العودة للانتصارات المحلية منذ أكثر من شهر ونصف، بفوز برباعية مقابل هدفين على سيفاس سبور التركي ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري التركي.

وكان الأسود قد حققوا فوزهم الأخير في العاشر من نوفمبر الماضي، على حساب قيصري سبور، ليفشل في تحقيق الفوز في المباريات الأربعة الأخيرة.

البرازيلي روبينيو، لاعب ريال مدريد وميلان السابق تقدم للضيوف عبر تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بالدقيقة التاسعة.

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ورد السويسري إيرين ديرديوك بهدف التعادل في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، تبعه هدفًا للجزائري سفيان فيغولي والدقيقة تشير لمرور نصف ساعة من عمر اللقاء، ليقلب النتيجة لجلطة سراي.

قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول عدل البرازيلي روبينيو النتيجة، لتصبح هدفين لكل فريق، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء على يسار الحارس.

ونجح النيجيري هنري أونيكورو، في تسجيل هدفين لجلطة سراي في الشوط الثاني بالدقائق 51 و69 ليقود فريقه للفوز.

ليرفع رصيده فريقه إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف فقط عن المركز الثاني الذي يحتله طرابوزن سبور ومعه قاسم باشا ومالطيا سبور.

بينما يحتل سيفاس سبور المركز التاسع برصيد 24 نقطة، في حين سجل البرازيلي روبينيو 8 أهداف الموسم الحالي في المركز الثالث بترتيب الهدافين.