جلطة سراي يتخذ خطوة للتعاقد مع أبو بكر

هل ينجح جلطة سراي في ضم أبو بكر من النصر؟

يبدو أن أيام الكاميروني فينسنت أبو بكر داخل نادي النصر أصبحت معدودة، في ظل العروض الكثيرة التي تلقاها المهاجم الإفريقي خلال الفترة الماضية، وتمسك جلطة سراي التركي بالتعاقد معه.

ما هي الخطوة التي اتخذها جلطة سراي للتعاقد مع أبو بكر؟

نادي جلطة سراي الذي يضم في هجومه الفرنسي بافيتمبي جوميس والمصري مصطفى محمد، لديه الرغبة في التعاقد مع فينسنت أبو بكر لتدعيم هجومه.

وأشارت قناة "تيفيبو سبور" التركية، إلى أن نادي جلطة سراي اتخذ بالفعل إجراءات للتعاقد مع فينسنت أبو بكر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى بشأن مفاوضات جلطة سراي مع أبو بكر خلال الفترة الحالية، لضمه لصفوف الفريق.

ما هي العروض التي وصلت إلى أبو بكر؟

بعد تألق فينسنت أبو بكر رفقة منتخب الكاميرون في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي أقيمت في يناير الماضي، تلقى العديد من العروض من أجل ضمه.

أبرز تلك العروض كان من أحد الأندية القطرية، والذي عرض مبلغ 5 ملايين يورو، تُدفع على 3 أقساط، ولكن لم يتم البت في هذا العرض، والأمر متوقف على مدرب الفريق الجديد؛ الفرنسي رودي جارسيا.

كما أن بعض التقارير أكدت على أن أبو بكر لديه عروض من تركيا، بالإضافة إلى اهتمام نادي موناكو الفرنسي وفالنسيا الإسباني.

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