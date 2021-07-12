مصطفى محمد عالقًا في مطار اليونان والسلطات ترفض دخوله!

جلطة سراي كان متوجهًا لمواجهة أولمبياكوس وديًا

تعرض المحترف المصري مصطفى محمد؛ مهاجم جلطة سراي التركي، لأزمة خلال وجوده رفقة بعثة فريقه في مطار اليونان، لإقامة معسكر إعداد.

لماذا ترفض اليونان السماح للبعثة بالدخول؟

الفريق التركي اتجه عصر اليوم الإثنين، إلى اليونان، من أجل خوض مباراة ودية أمام أولمبياكوس اليوناني، غدًا الثلاثاء، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، لكنه فوجئ بتعامل غريب من السلطات اليونانية.

رفضت السلطات اليونانية السماح لبعثة جلطة سراي بدخول أراضيها، نظرًا لعدم الاعتراف بفحوصات PCR الخاصة بفيروس كورونا، التي أجرتها البعثة.

بيان جلطة سراي:

وأصدر جلطة سراي بيانًا رسميًا، أعلن خلاله إعادة بعثة الفريق على الفور إلى تركيا، جاء فيه:

ذهبنا إلى أثينا، لخوض مباراة ودية، لكن تم التعامل بعنصرية تخطت بها السلطات العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ولم يتم اعتماد فحوصات فيروس كورونا التي أجراها الفريق، رغم أنها صالحة لمدة 72 ساعة، وتم طلب إجراء فحوصات جديدة، على الرغم من التعامل الاحترافي من قبل لاعبينا ومدربهم فاتح تريم، الذين عرضوا إجراء فحوصات جديدة، لكنهم عوملوا بطريقة غير لائقة ومتعجرفة، واستمرت الصعوبات في تزايد أمامهم، نحن لا نقبل هذا التصرف من موظفي الجمارك وقوات الأمن اليونانية.

هذه هي المرة الأولى التي يتعرض بها جلطة سراي لمثل هذا الموقف، فريقنا يحمل بفخر علم تركيا على قميصه، ومثل تركيا في أوروبا عدة مرات، ولم يحدث أن قابل هذه العنصرية من قبل.

وبصفتنا مجلس إدارة جلطة سراي، وبعد مناقشات عدة، قررنا إعادة الفريق على الفور إلى تركيا، ونتوقع توجيه اعتذار رسمي من السلطات اليونانية والمسؤولين عن هذا الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان.

وعلى إثر هذا، نتوجه بالشكر لمؤسسات الدولة والمسؤولين في تركيا، وخاصة وزارة الخارجية، لأنهم لم يتركونا في أزمتنا منذ اللحظة الأولى، وكانوا على اتصال دائم بالبعثة، وحاولوا حل المشكلة بالطرق الودية والدبلوماسية.

Atina Büyükelçimiz Sn. Burak Özügergin, Yunan makamlarınca takımımıza uygulanan ahlak dışı uygulamaya karşı destek olmak için havalimanına gelerek teknik direktörümüz Fatih Terim ile birlikte süreci yakından takip etti. pic.twitter.com/wnkikkLL2a — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 12, 2021

يذكر أن رفاق مصطفى محمد يستعدون لمواجهة أيندهوفن الهولندي في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، يومي 21 و28 من يوليو الجاري.

وكان النادي التركي قد رفض السماح للمهاجم المصري بالمشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو، التي تنطلق الشهر الجاري، نظرًا للحاجة لخدماته في المباراة القارية.

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