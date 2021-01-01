تقرير | غيابه لن يطول .. متى يعود مصطفى محمد للمشاركة مع جلطة سراي؟

المهاجم المصري أصيب بكورونا

قبل سبعة أيام، أعلن المصري مصطفى محمد؛ مهاجم جلطة سراي التركي، إصابته بفيروس كورونا، ودخوله في فترة حجر صحي، لحين اكتمال شفائه.

اللاعب خرج مطمئنًا الجماهير أول أمس الإثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال أدائه بعض التدريبات البدنية، مؤكدًا أنه جاهز دائمًا للتغلب على الصعوبات.

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ووفقًا لصحيفة "الصباح" التركية، نقلًا عن مراسل قناة "A Spor" فإن مصطفى تواجد اليوم الأربعاء، بمقر جلطة سراي، لأداء بعض التدريبات، رغم عدم إعلان ناديه حتى الآن شفائه من الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم المصري لن يتواجد في قائمة فريقه بمباراة الليلة أمام طرابزون، لكنه من المتوقع أن يكون حاضرًا في اللقاء المقبل أمام أنطاليا سبور.

Mostafa Mohamed tesislere geldi. Henüz kulüpten bir açıklama gelmedi. Maç kadrosunda da olmasını beklemiyoruz. (Emre Kaplan - A Spor) — Sabah Spor (@sabahspor1) April 21, 2021

رفاق مصطفى سيواجهون طرابزون الليلة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة 36 من الدوري التركي الممتاز، وفي 24 من الشهر الجاري يواجهون أنطاليا.

ويحتل جلطة سراي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الوصافة التي يحتلها فنربخشة، فيما يتصدر بشكتاش الترتيب برصيد 72 نقطة.