أمام ريزا سبور .. مصطفى محمد يُنافس فالكاو على "السلبية"

أرقام سلبية للمهاجم المصري

تعرض جلطة سراي لخسارة مفاجئة وصادمة في الجولة الـ31 من الدوري التركي بسقوطه على ملعبه بنتيجة 4-3 أمام ضيفه تشايكور ريزا سبور، وقد شارك نجمه المصري مصطفى محمد في اللقاء منذ بدايته وخرج مستبدلًا في الشوط الثاني.

فاتح تريم المدير الفني لجلطة سراي دفع بمهاجميه مصطفى محمد وراداميل فالكاو منذ البداية معًا في الهجوم، ورغم ذلك لم يستطع أي منهما الوصول لمرمى الضيوف بل تنافسا في عدم ترك أي بصمة خلال اللقاء.

مهاجم الزمالك المعار لجلطة سراي حتى نهاية الموسم القادم لعب 71 دقيقة في المباراة، لم يُسجل أو يصنع أي هدف، ولم يصنع أي فرصة، وكذلك لم تُتح له أي فرصة محققة للتسجيل.

المهاجم المصري سدد 3 مرات على مرمى المنافس، استطاع الدفاع التصدي لواحدة قبل وصولها المرمى ومرت اثنتان خارج القائمين والعارضة، وقد حاول المراوغة مرة واحدة ونجح فيها.

واقتصرت تمريرات مصطفى محمد خلال المباراة على 17 تمريرة كان منهم 10 صحيحة بنسبة نجاح 58.8%، كان منهم 15 تمريرة في نصف ملعب الخصم بنسبة نجاح 60%.

وفيما يلي مقارنة بين إحصائيات مصطفى محمد وفالكاو خلال اللقاء، والتي تُظهر تنافسهما في السلبية !!

يُشار إلى أن مصطفى محمد لعب مع جلطة سراي في الدوري التركي هذا الموسم 8 مباريات سجل خلالها 5 أهداف ولم يُقدم أي تمريرة حاسمة.

صاحب الـ23 عامًا يُحقق رقمًا مميزًا في الدوري التركي حتى الآن وهو نجاحه في استغلال جميع الفرص المؤكدة التي أتيحت له مع جلطة سراي، إذ أتيح له 4 فرص ترجمها جميعًا لأهداف بنسبة نجاح 100%.