12 دقيقة كافية لجلب اللعنات .. ماذا قدم مصطفى محمد أمام بشكتاش؟

مهاجم جلطة سراي المصري عاد لمخاصمة الشباك

لم يطل تنفس المصري مصطفى محمد؛ مهاجم جلطة سراي التركي، للصعداء، فسرعان ما عادت الأمور لتنقلب عليه من جديد كما كان الحال في بداية الموسم.

جلطة سراي خسر اليوم الإثنين، ديربي أسطنبول، أمام بشكتاش بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب فودافون آرينا، ضمن الجولة العاشرة من الدوري التركي الممتاز.

الأزمة لم تكن الخسارة فقط، إنما كانت في التسع دقائق الأخيرة من المباراة..

مصطفى محمد بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، ثم قام مدربه فاتح تريم، بالدفع به في الدقيقة 78 بدلًا من مبابي دياني.

ولسوء الحظ مصطفى، تحصل فريقه على ضربة جزاء بعد نزوله بثلاث دقائق، تقدم هو لتسديدها، لكن تألق حارس بشكتاش وتصدى له، لتبدأ اللعنات للمهاجم المصري.

في آخر مباراتين بالدوري التركي، نجح مصطفى في تسجيل ثلاثة أهداف، بواقع هدفين في ريزاسبور وهدف في قونيا سبور، وحتى الآن لم يسجل أي أهداف أخرى منذ بداية الموسم، لتعود الجماهير للهجوم عليه، بعدما صالحته في المباراتين الماضيتين.

دعونا في السطور التالية نستعرض ماذا قدم مصطفى خلال الـ12 دقيقة التي شارك بها بشكل عام؟

على مستوى الهجوم، لم يسجل ولم يصنع ولم يخلق فرص لزملائه، بينما أهدر فرصة هدف محقق.

على مستوى الرأسيات، لم يسدد أي رأسية، لكن التسديدات بالقدم، سدد تسديدة واحدة، كانت بين القوائم الثلاث.

بينما لمس الكرة 9 مرات، ومررها 5 مرات كانت في وسط ملعب الخصم، بنسبة دقة 80%، لكن لمس الكرة مرة واحدة داخل منطقة الجزاء خلال الـ12 دقيقة.

لم يقم المهاجم المصري بأي مراوغة، لكنه نجح بنسبة 50% في المواجهات الثنائية، وبنسبة 33.3% في الالتحامات الهوائية.

من الناحية الدفاعية، فشتت اللاعب الكرة مرتين من مناطق الخطورة، وقطعها من الخصم مرتين، فيما قُطعت منه مرة واحدة.

اقرأ أيضًا..