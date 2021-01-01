فنربخشه عن مصطفى محمد: لن نتعاقد معه ولو كان ميسي!

مهاجم الزمالك لن ينضم لفنربخشه ولو مجانًا

أعرب إيمري بيلوز أوغلو؛ المدير الرياضي لنادي فنربخشه التركي، عن استيائه من طريقة تعامل مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، مع ناديه خلال المفاوضات لضم المهاجم مصطفى محمد، مؤكدًا أنه لن يتعاقد مع اللاعب ولو مجانًا.

النادي التركي كان قد قدم عرضًا للقلعة البيضاء لضم مصطفى في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن مرتضى منصور رفض انتقال اللاعب لأي نادٍ تركي، على خلفية المشكلات السياسية بين البلدين.

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وقال إيمري، خلال تصريحاته لصحيفة "foto spor" التركية: "في بداية الموسم كنا نبحث عن مهاجم جديد، وتم عرض مصطفى محمد علينا من قبل وكيل لاعبين، وأخبرنا أن الزمالك مستعد لبيعه مقابل مليوني يورو، وبالفعل شاهدنا فيديوهات له، وقررنا بعدها تقديم عرض رسمي لضمه".

وأضاف: "عرضنا على رئيس الزمالك مليوني دولار، لكنه خرج بتصريح مثير وغريب قائلًا أننا الأتراك أعدائه وأنه لن يبيع أي لاعب لتركيا، تصرفه وقح".

المدير الرياضي لفنربخشه اختتم: "فوجئت بانتقال مصطفى لجلطة سراي، فبعد حديث رئيس الزمالك بهذه الطريقة عن تركيا، حتى لو كان مصطفى محمد مثل ميسي، لن نتعاقد معه".

المهاجم المصري صاحب الـ23 عامًا انتقل إلى جلطة سراي، في يناير الماضي، بعد رحيل مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون يورو، مع بند بأفضلية الشراء مقابل 4 مليون دولار.

وسجل مصطفى حتى الآن ستة أهداف خلال ست مباريات بالدوري والكأس، محققًا أفضل انطلاقة لمحترف مصري.