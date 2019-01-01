جلسة بين رئيس الزمالك وجروس قبل مواجهة النجم الساحلي

مواجهة قوية للزمالك أمام النجم الساحلي في تونس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك عقد جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي.

ويواجه الزمالك نظيره النجم الساحلي التونسي، الأحد المقبل، في إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية، على ملعب "سوسة".

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مرتضى منصور سيقوم بعقد جلسة مع جروس من أجل الحديث عن بعض الأمور خلال استعدادات الفريق لمواجهة النجم.

وأشارت التقارير أن رئيس النادي سيوجه سؤالًا لجروس لعدم إشراك أيمن حفني في اللقاء على الرغم من مطالبته بإجراء عمليات الإحماء.

وقام مرتضى منصور بتحذير 4 لاعبين في القوام الأساسي للفريق، دون تحديد أسمائهم، بالاستبعاد خلال الفترة المقبلة من المشاركة.

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وكان الزمالك قد حقق الفوز على النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب".