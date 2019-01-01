جلسة توبيخ من الخطيب للاعبي الأهلي واجتماع مع لاسارتي وعبد الحفيظ

أول رد فعل من محمود الخطيب عقب هزيمة صن داونز المخزية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حضر محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، مران الفريق الصباحي اليوم الإثنين، لعقد جلسة مع اللاعبين عقب الهزيمة المخزية أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

المارد الأحمر تلقى الهزيمة أول أمس السبت أمام الفريق الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستقبل الخطيب اللاعبين في المران، بعد أن استأنفوا التدريبات بعدما حصلوا على راحة أمس الأحد.

جلسة التوبيخ استمرت لمدة ثلاثين دقيقة، حيث قام بها رئيس القلعة الحمراء بإلقاء اللوم عليهم، وإبلاغهم أن عليهم رد الاعتبار في لقاء الإياب، وأن أي مقصر سيتم إقصائه من الفريق.

رسميًا - برج العرب يعتذر عن عدم استضافة مواجهة الأهلي وصن داونز

رئيس الأهلي عقد جلسة أخرى مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، من أجل الوقوف على ما حدث بجنوب أفريقيا.

وتعد الهزيمة بخماسية هي الأثقل في تاريخ مشاركات الشياطين الحمر بالبطولات الأفريقية، بجانب أنها جعلتهم على مقربة من توديع البطولة التي وصلوا للنهائي بها العامين الماضيين.

ومن المقرر أن يلتقي الأحمر بصن داونز في لقاء الإياب، في 13 من إبريل الجاري.

يذكر أن الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة مصر للمقاصة بعد غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.