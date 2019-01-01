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الانتقالات

جلسة تحسم انتقال عبدالله الخيبري للنصر بشكل رسمي

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يأتي التعاقد مع اللاعب بعد دخوله الفترة الأشهر الستة الأخيرة التي تخول له التوقيع لأي ناد

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب إعلان إدارة النصر السعودي التعاقد بشكل رسمي مع عبد الله الخيبري لاعب فريق الشباب لكرة القدم، لمدة ثلاثة سنوات.

 ويأتي التعاقد مع اللاعب بعد دخوله الفترة الأشهر الستة الأخيرة التي تخول له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه الأصلي.

التقارير أكدت أن إدارة العالمي ستحسم التفاصيل مع نظيرتها الشباب خلال الساعات المقبلة من أجل التفاوض على شراء المدة المتبقية من عقد الخيبري.

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الخيبري كان قد خرج من حسابات إدارة نادي الشباب الفنية، وطالبت وكيل أعمال اللاعب تزويدها بأي عرض رسمي يأتي لشراء المدة المتبقية من عقده.

وبحسب بعض التقارير فأن إدارة النصر تستهدف أيضا التعاقد مع اللاعب هتان باهبري نجم هجوم نادي الشباب خلال الفترة المقبلة.

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