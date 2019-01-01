جلسة بين رئيس الزمالك ومدربه لإعداد خطة المرحلة المقبلة ومؤتمر صحفي السبت

خالد جلال هو من يضع خطة الإعداد للموسم الجديد، فهل سيستمر؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد رئيس نادي الزمالك اليوم الأربعاء، جلسة مع خالد جلال؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لبحث خطة المرحلة المقبل والإعداد للموسم الجديد.

جلال تولى مسؤولية الفارس الأبيض بعد رحيل السويسري كريستيان جروس، وقاد الفريق في مباراة وحيدة، حقق بها التعادل أمام حرس الحدود.

وحضر الجلسة أحمد جلال؛ نائب الرئيس، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار؛ أعضاء المجلس، بجانب أيمن حافظ؛ المنسق العام.

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ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى؛ المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، غدًا الخميس، جلسة أخرى مع المدرب، لبحث خطة الإعداد خلال فترة توقف الدوري والمعسكر الخارجي، من أجل عرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

على جانب آخر، أعلن الموقع الرسمي للقلعة البيضاء عقد اجتماعًا لمجلس الإدارة في الحادية عشر من صباح السبت المقبل، يعقبه مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن الأمور الخاصة بالنادي.

يذكر أن الفارس الأبيض يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة من 31 مباراة بفارق ست نقاط عن الصدارة، التي يحتلها الأهلي بـ74 نقطة من 32 مباراة.