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جلايس: روي كين أنسب لمانشستر يونايتد من سولشار

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Getty
جوني جلايس ينضم للراغبين في إبعاد سولشار عن قيادة مانشستر يونايتد

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال جوني جلايس أسطورة مانشستر يونايتد ونجم الكرة الإنجليزية في الستينات إن روي كين سيكون أكثر نفعًا للشياطين الحمر من أولي جونار سولشار.

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وكان مانشستر يونايتد قام بتعيين أولي جونار سولشار كمدرب للفريق في ديسمبر من العام الماضي خلفًا للمقال جوزيه مورينيو.

وحقق أولي جونار سولشار نتائج إيجابية في الدوري ودوري أبطال أوروبا جعلت إدارة الشياطين الحمر تجدد له حتى العام 2021.

وبخصوص ذلك، رأى جوني جلايس أن سولشار لا يقدم الإضافة المنتظرة من قبل جماهير مانشستر يونايتد في مرحلة ما بعد جوزيه مورينيو.

وأضاف: "بالنسبة لي هناك العديد من رموز مانشستر يونايتد إذا أرادت الإدارة أن يكون المدرب من أبناء النادي، روي كين سيكون أفضل من سولشار"

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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