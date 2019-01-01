جشك يتحدث عن مواجهة الوحدة في الدوري الإماراتي

مواجهة قوية بين شباب الأهلي دبي والوحدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد جشك لاعب شباب الأهلي دبي، عن مواجهة الوحدة، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري الخليج العربي الإماراتي على ملعب "الأهلي" بالعوير.

ويسعى شباب الأهلي دبي لتحقيق الفوز على الوحدة، ومواصلة الانتصارت للقاء الرابع على التوالي حيث حقق الفوز أيضًا في أخر مبارياته على الوصل بأربع أهداف مقابل هدفين.

وقال جشك في تصريحات للموقع الرسمي لشباب الأهلي دبي: "الوحدة منافس قوي ولديه لاعبين جيدين للغاية، لا توجد مباراة صعبة وأخرى سهلة".

وأضاف: "أتمنى أن نقدم أداء جيد أمام الوحدة، ونواصل حصد النقاط في المرحلة المقبل، أيًا كان المنافس في اللقاءات التي سنخوضها".

وتابع جشك: "سنقاتل في الدوري حتى المباراة الأخيرة، ونسعى للفوز في كل مباراة وجميع اللاعبين حريصين على تقديم كل ما لديهم للنادي".

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وحقق شباب الأهلي دبي الفوز على اتحاد كلباء بثلاثية مقابل هدف، وبنفس النتيجةعلى دبا الفجيرة والوصل بأربعة أهداف مقابل هدفين في أخر 3 مباريات.