جستينة لإدارة الاتحاد: الصدمة حدثت .. أقيلوا كونترا وعينوا هذا المدرب

الاتحاد فقد صدارته للدوري السعودي

وجه الناقد الرياضي عدنان جستنية نداءً عاجلًا لإدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي دعاهم خلاله لإقالة المدرب كوزمين كونترا وتعيين مدرب آخر يُجيد التعامل التكتيكي والنفسي مع اللاعبين خلال تلك المرحلة الحاسمة من الدوري السعودي.

الاتحاد فرط خلال جولتين بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك بخسارتيه أمام الهلال والطائي، ويتساوى حاليًا مع الزعيم برصيد 61 نقطة لكن يتخلف عنه بفارق المواجهات المباشرة.

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العميد أصبح بحاجة للفوز على الاتفاق والباطن وانتظار تعثر الهلال في إحدى مباراتيه أمام الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك بعدما كان يمتلك مصيره بيديه وبحاجة للفوز في مباراتين والتعادل في الثالثة لضمان التتويج باللقب.

جستنية انتقد كونترا كثيرًا عقب المباراة وطالب الإدارة الاتحادية بإقالته على الفور والتعاقد مع المدرب نور الدين بن زكري الذي سبق وحقق نجاحًا ملحوظًا مع ضمك.

الصحفي المخضرم وصف المدرب الجزائري بالأفضل حاليًا للتعامل نفسيًا مع اللاعبين وتكتيكيًا مع المباريات، بقوله "لو كنت مكان إدارة الاتحاد لما ترددت لحظة في إنهاء عقد المدرب كونترا والتعاقد مع المدرب القدير بن زكري لفترة محددة".

تابع "الاتحاد بحاجة الى صدمة والصدمة حدثت واختيار مدرب يعرف كيف يقرأ الخصم وكيف يتعامل نفسيًا مع اللاعبين وبن زكري خير من يقوم بهذه المهمة في هذه المرحلة الصعبة".

لو كنت مكان ادارة الاتحاد لما ترددت لحظة في انهاء عقد المدرب كونترا والتعاقد مع المدرب القدير بن زكري لفترة محددة ،،الاتحاد بحاجة الى صدمة والصدمة حدثت واختيار مدرب يعرف كيف يقرأ الخصم وكيف يتعامل نفسياً مع اللاعبين وبن زكري خير من يقوم بهذه المهمة في هذه المرحلة الصعبة. — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) May 29, 2022

يُشار إلى أن الهلال نجح في الفوز على الاتحاد ذهابًا إيابًا في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ انتهت نتيجة مباراة الرياض لصالحه 2-1 وحسم مواجهة جدة 3-1.

الهلال نجح في الفوز بالدوري السعودي خلال الموسمين الأخيرين و4 مرات في السنوات الخمسة الأخيرة، لم يفلت منه سوى موسم 2018-2019 الذي تُوج به النصر.