جستنيه يسب المريسل بسبب كوزمين كونترا: أسلوبك قذر!

سب الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه، زميله النصراوي عبد العزيز المريسل، بسبب موقف الأخير مع الروماني كوزمين كونترا؛ المدير الفني للعميد، قبل كلاسيكو الهلال.

الزعيم يستضيف الزعيم غدًا الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يتصدر النمور جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، متفوقين بفارق ست نقاط عن الزعماء؛ أصحاب الوصافة.

على الملعب نفسه قبل أيام، خسر الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين، بالهزيمة أمام الفيحاء في ركلات الترجيح 3-1، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1.

ماذا حدث بين المريسل وجستنيه؟

المريسل منذ فترة أعلن دعمه للهلال لحصد لقب الدوري، بعدما كان يدعم الاتحاد في البداية، إذ فقد الأمل في قدرة فريقه النصر على المنافسة على اللقب.

ويحاول الإعلامي النصراوي قبل المباريات الكبيرة في تأثير بشكل معنوي على خصم الزعيم، ومنذ أيام سيطر تركيزه على الاتحاد بالتزامن مع الكلاسيكو المنتظر.

اليوم، بدأ المريسل بكونترا، محذرًا إياه من صعوبة المواجهة، وهو ما استفز المريسل والفنان السعودي فيصل العيسى.

المريسل أشار للحساب الرسمي لكونترا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق: "إنها مغامرة كبيرة، فكر جيدًا في الأمر".

العيسى رد عليه بشكل مباشر ساخرًا: "مسوي بتأثر"، في إشارة لعدم جدوى محاولات الإعلامي النصراوي في التأثير على معنويات الاتحاديين قبل الكلاسيكو.

مسوي بتأثر 😂 — فيصل العيسى (@faisalalesaa) May 22, 2022

لكن عدنان جستنيه تجاهل الإشارة للمريسل، وكتب تغريدة ملمحًا بها له، واصفًا أسلوبه بأنه "قذر" وأنه أصبح منبوذًا وسط النصراويين أنفسهم.

وكتب جستنيه: " نفس اسلوبه"القذر"الذي كان يستخدمه مع لاعبي الهلال مدعياً قدرته ع اختراق الهلال ادارة وجهاز فني ولاعبين، يمارس نفس الاسلوب، مع الاتحاد".

وأضاف: "ماقدر ينفع ناديه حتى ينفع غيره،بل كان ضرره ع ناديه اكثر وبعد التهديد الشهير للرئيس اصبح ماعاد له وجه ومن المغضوب عليه وغير مرغوب فيه حتى من الذهبيين".

نفس اسلوبه"القذر"الذي كان يستخدمه مع لاعبي الهلال مدعياً قدرته ع اختراق الهلال ادارة وجهاز فني ولاعبين يمارس نفس الاسلوب،مع الاتحادماقدر ينفع ناديه حتى ينفع غيره،بل كان ضرره ع ناديه اكثر وبعد التهديد الشهير للرئيس اصبح ماعاد له وجه ومن المغضوب عليه وغير مرغوب فيه حتى من الذهبيين — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) May 22, 2022

ما هي قصة تهديدات المريسل لرئيس النصر؟

بشكل مفاجئ ودون أي مقدمات، خرج المريسل في أواخر مارس الماضي، مهددًا مسلي آل معمر؛ رئيس النصر، والأمير خالد بن فهد؛ ذهبي النادي، حال تصالحهم في أي قضية تخص النادي، ولم يفصح عن القضية التي يقصدها بالتحديد.

وبعد الجدل الكبير الذي سببه، خرج المريسل بعدها معتذرًا لمسلي، مؤكدًا أن معلومة خاطئة أخرجته عن صوابه. (طالع التفاصيل كاملة)

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