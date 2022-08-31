"جزء من المشكلة" .. رونالدو طالب مانشستر يونايتد بالتخلص من ماجواير!

النجم البرتغالي حاول إسقاط هاري ماجواير بسبب أدائه السيئ رفقة الشياطين الحمر قبل أن يرفض رالف رانجيك.

دعا كريستيانو رونالدو إلى الاستغناء عن قائد مانشستر يونايتد هاري ماجواير الموسم الماضي، حيث أصبحت غرفة الملابس سامة وتراجعت نتائج الفريق.

لم تكن عودة رونالدو إلى أولد ترافورد كما خُطط لها وتوترت الأمور في الموسم الماضي حيث وصل النادي إلى المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وظهرت التفاصيل المحيطة بمطالب المهاجم البرتغالي بإجراء تعديلات على تشكيل الفريق.

رونالدو يضع اللوم بشأن تراجع أداء اليونايتد على ماجواير

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن رونالدو كان جزءًا من مجموعة من اللاعبين صعدوا الأمور مع رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، خلال شهر فبراير.

وكان من بينهم رافاييل فاران وبول بوجبا، لكن رسالة رونالدو جاءت بوضوح عندما قال: "ماجواير جزء من المشكلة".

واعتذر عدد قليل من اللاعبين من المجموعة بعد ذلك للمدرب المؤقت، الذي غادر النادي في الصيف.

وأشار التقرير إلى أن رانجنيك أخبر اللاعبين بمن فيهم رونالدو أنه من "غير المناسب" التحدث عن ماجواير عندما كان اللاعب نفسه غير موجود.

كان رونالدو أيضًا لديه وجهة نظر حول تشكيل الفريق وخلال الاجتماع المرتجل أخبر رانجينك بعبارات لا لبس فيها كيف يريد منه اختيار تشكيل الفريق.

أراد اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا اللعب جنبًا إلى جنب مع إدينسون كافاني في خط الهجوم، لكن طلباته لم تسمع من قبل المدرب وقتها.

وسلط التقرير الضوء على سوق الانتقالات الصيفية في أولد ترافورد والذي طغى عليه رونالدو بشكل كبير بمطالبته مغادرة النادي، ويبدو الآن أنه لا مفر من بقاء المهاجم في النادي بالنظر إلى قلة الأطراف المهتمة التي يمكنها دفع أجره.

أفضل أداء للشياطين الحمر حتى الآن جاء ضد ليفربول بالفوز 2-1 على ملعب أولد ترافورد عندما تواجد رونالدو على مقاعد البدلاء، حيث شارك لدقائق قليلة في الفوز على الريدز ثم بعد ذلك الفوز أمام ساوثهامبتون.

ومن المفارقات أن ماجواير، الذي دعا رونالدو لإبعاده، كان أيضًا خارج الفريق خلال التحسن الأخير في نتائج النادي.

يحاول إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر أن يضع بصمته على الفريق لكنه يخاطر بتأثير رونالدو على اللاعبين إذا استمر في البقاء على مقاعد البدلاء.

وصرح ريو فرديناند أسطورة مانشستر يونايتد مؤخرًا عبر البودكاست الخاص به: "سواء بقي رونالدو أم لا، لا أحد منا يعرف لكن بمعرفتي لكريستيانو أعرف حقيقة أنه سيكون غاضبًا تمامًا الآن".

وأضاف: "لن يرضى بالجلوس على مقاعد البدلاء، بالنظر إلى ما فعله في مسيرته خلال هذه الفترة المدهشة من الوقت على المستويات التي كان يلعبها من خلال لذلك لن يرضى بإن يكون بديلًا في فريق لا يشارك في دوري الأبطال".

وأتم: "بغض النظر عما يقوله أي شخص عن الجري والضغط وما إلى ذلك، سيكون جالسًا هناك، ويقول لنفسه لقد سجلت 24 هدفًا الموسم الماضي، أصعب شيء في كرة القدم هو تسجيل الأهداف، وقد فعلت ذلك 24 مرة العام الماضي".