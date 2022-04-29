جرينوود يطلب تمديد كفالته انتظارًا لجلسة تحديد مصيره

أكدت شرطة مدينة مانشستر الإنجليزية، أنه تم تقديم طلب لتمديد كفالة ميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد المقبوض عليه بتهمة الاغتصاب.

وكان المهاجم الشاب قد تم استبعاده من قائمة الشياطين الحمر في شهر يناير الماضي، بعد القبض عليه بتهمة الاعتداء والتهديد بالقتل واغتصاب صديقته.

وجاء ذلك بعد قيام صديقته بنشر صور ومقاطع فيديو على الإنترنت، للتبليغ عن حادثة عنف جسدي ضد صاحب الـ20 سنة.

وتم إطلاق سراحه بكفالة في 4 فبراير الماضي، وقام يونايتد بتجميد اللاعب حتى إشعار آخر انتظارًا لما ستسفر عنه التحقيقات.

ماذا قالت الشرطة الإنجليزية؟

شرطة مانشستر أصدرت بيانًا جاء فيه:"نواصل التحقيق في تقرير تم إرساله إلينا يوم الأحد 30 يناير بشأن صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بالإنترنت نشرتها فتاة تبلغ عن حوادث عنف جسدي".

وأضافت:"تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 20 سنة في ذلك اليوم بعد الاشتباه فيه بتهمة الاغتصاب والاعتداء على الفتاة، وأطلع سراحه بعدها بكفالة".

وتابعت:"تم تقديم طلب إلى المحكمة لتمديد الكفالة إلى ما بعد يوم السبت 30 إبريل، ولكن جلسة محاكمته من غير المتوقع أن تعقد قبل منتصف يونيو، لذلك سيبقى تحت الكفالة المشروطة حتى موعد الجلسة".

ما هي توابع اتهام جرينوود بالاغتصاب؟

لم يلعب المهاجم الشاب منذ مباراة مانشستر يونايتد مع وست هام في 22 يناير، ليخسر الشياطين الحمر أحد أهم اللاعبين بالفريق.

وبالإضافة إلى ذلك تم تجميده عن طريق النادي إلى أجل غير مسمى، كما قامت شركة "نايكي" بإلغاء جميع الشراكات التجارية معه.

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