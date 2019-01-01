جريزمان يهدر أول ركلة جزاء في تاريخه مع المنتخب

جريزمان يضيع ركلة جزاء لمنتخب فرنسا أمام النمسا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أضاع أنطوان جريزمان ركلة جزاء في مباراة منتخب بلاده فرنسا أمام منتخب النمسا في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

ولم يسبق لجريزمان أن أضاع ركلة جزاء بقميص المنتتخب من قبل، ليسجل أول حالة إهدار لركلة جزاء في مسيرته مع أبطال العالم.

وسدد جريزمان قبل المباراة التي تجمع فرنسا أمام نظيرتها النمسا في العاصمة النمساوية فيينا 7 ركلات جزاء بقميص منتخب بلاده خلال مسيرته.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

ونجح في تسجيل الركلات السبعة التي سددها ونفذها جميعًا بنجاح، لتأتي لحظة الفشل الأولى عند الركلة التي أضاعها اليوم أمام منتخب النمسا.

ويعتبر جريزمان هو المسدد الأول لركلات الجزاء مع المنتخب الفرنسي على الرغم من تواجد لاعبين مميزين في تنفيذها مثل بول بوجبا وكيليان مبابي.

هل ينجح جريزمان في فك عقدة "كامب نو"؟

يذكر أن جريزمان قد نجح في تسجيل 4 أهداف مع المنتخب الفرنسي خلال كأس العالم التي توج بها الديوك في العام الماضي على الأراضي الروسية.