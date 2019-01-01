جريزمان يكشف عن افضل كلاسيكو تابعه

النجم الفرنسي يستعد جيدًا لخوض أول كلاسيكو مع برشلونة

يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة الكلاسيكو المؤجلة في الدوري الإسباني هذا الموسم حيث تقام مساء الأربعاء على ملعب كامب نو بعد أن كانت من المقرر أن تُقام في أكتوبر الماضي وتم تأجيلها لدواعي أمنية.

سيخوض النجم الفرنسي أنطوان جريزمان أول كلاسيكو له بعد أن انتقل لصفوف النادي الكتالوني قادمًا من أتليتكو مدريد الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو.

وفي تصريحاته قبل المباراة الأهم بالدوري قال الدولي الفرنسي: "أنا متحمس للغاية بسبب خوض أول كلاسيكو لي مع برشلونة، دائمًا ما تكون مباراة كبيرة ويكون الحديث عنها قبل انطلاقها بفترة طويل".

ساهم كريم بنزيما في إحراز 9 أهداف في آخر 6 مباريات لعبها في الليجا (سجل 5 صنع 4)..



تشكيل ريال مدريد لمواجهة فالنسيا ✍️ pic.twitter.com/TXAbmhGYXa — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2019

وتابع: "الكلاسيكو دائمًا ما يحتوي على لحظات رائعة، أعتقد أن أفضل مباراة شاهدتها بين ريال وبرشلونة كانت في عام 2005 والتي تألق بها رونالدينيو وقامت جماهير سنتياجو برنابيو بتوجيه التحية له".

وفي الأخير قال: "أنا متحمس بشدة من أجل تلك المباراة وأحاول أن أحافظ على الهدوء من أجل تقديم أفضل ما لدي مع الفريق".

يذكر أن جريزمان خاض مباراة برشلونة أمام فريقه السابق أتليتكو مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو والتي انتهت بفوز النادي الكتالوني بهدف قاتل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.