جريزمان يشعر بالذنب!

الفرنسي لم يظهر طيلة 90 دقيقة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، استياءه من الخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسقط الروخيبلانكوس بثلاثية في الإياب رغم في واندا ميتروبوليتانو في الذهاب بثنائية دون رد.

الفرنسي تحدث عقب نهاية اللقاء: "لقد منحناهم الفرصة للإرسال العرضيات، وكنا نعلم أن هذا سيؤذي الفريق، وكنا نعرف أن الأمر مُعقد، في لقاء الذهاب قدمنا مباراة مثالية، لكن اليوم لم نقدم شيئًا".

وتابع: "أمام تلك الفرق أن تدفع الثمن مباشرة، علينا الاستمرار في صراع الدوري وسنرى ماذا سيحدث الموسم المقبل، أن مُحبط ربما كان لابد أن أعود إلى المباراة وألمس الكرة مرات عديدة، أشعر بالذنب، لازالت أومن بالنادي وكل شيء، لقد افتقدنا كل شيء".

وعن رونالدو: "لاعب كبير ونعرف أنه يستطيع القيام بشيء مختلف في المباريات الإقصائية، في لقاء الذهاب لم نمنحه الفرص، واليوم من 3 فرص سجل 3 أهداف، لا أعرف ماذا سأقول للجماهير، لكننا أفسدنا الأمر".

ورفع رونالدو رصيده في دوري أبطال أوروبا الحالية إلى 4 أهداف بعدما سجل هدف وحيد في دور المجموعات.