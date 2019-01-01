جريزمان يروي تفاصيل رفضه الانتقال لبرشلونة

أعرب عن حبه الشديد لأتلتيكو مدريد ومدربه دييجو سيميوني

يستعد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، إطلاق فيلمه الجديد، والذي يروي أهم تفاصيل حياته المهنية كلاعب كرة قدم.

جريزمان يتواجد حالياً بمعسكر المنتخب الفرنسي، والذي يستعد لماقاة مولدوفا اليوم الخميس بتصفيات يورو 2020.

نجم أتلتيكو مدريد قرر إطلاق هذا الفيلم ليحمل عنوان "أنطوان جريزمان.. بطل العالم".

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نشرت بعض الاقتباسات من هذا الفيلم، حيث تحدث اللاعب عن تفاصيل ارتباطه ببرشلونة الصيف الماضي.

وقال جريزمان:"أحب هذا النادي جداً، زملائي والمدرب أعطوني الحب والمودة لتشجيعي على الاستمرار".

وأضاف:"كان من المدهش رؤية حرصهم على استمراري في أتلتيكو لذلك سعيد بالبقاء هنا".

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الفرنسي تعرض لبعض صافرات الاستهجان بملعب متروبوليتان معقل أتلتيكو، بعد انتشار الأنباء حول اقترابه من برشلونة.

صاحب الـ28 عاماً علق على ذلك:"كانت لحظات صعبة جداً، لم أقل أي شيء وقتها عن رحيلي، كانت ضربة قاسية لي ولعائلتي حيث كانوا هناك".

يذكر أن جريزمان ارتبط في الآونة الأخيرة بالرحيل إلى برشلونة مرة أخرى، بعد خروج أتلتيكو من دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس بدور الـ16.