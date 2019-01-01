جريزمان محبط بعد التعادل مع تركيا

خيبة أمل جريزمان بسبب الأداء الجيد والنتيجة السلبية لفرنسا أمام تركيا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعرب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن أسفه بعد التعادل المخيب لمنتخب بلاده أمام الضيف منتخب تركيا على الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو الديوك.

وانتهت المباراة بين فرنسا وتركيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد دو فرانس ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وحول ذلك، قال أنطوان جريزمان إن لاعبي المنتخب الفرنسي لعبوا بشكل جيد وقدموا مباراة كبيرة استحقوا على إثرها الفوز بالنقاط الثلاثة، ولكن ما انتهت عليه المباراة لم يكن مرضيًا.

وأضاف: "إنها خيبة أمل كبيرة، لأننا قدمنا مباراة كبيرة، لقد مضى وقت طويل منذ لعبنا هكذا، إنها أفضل مباراة لنا في التصفيات حتى الآن بلا مبالغة"

وتابع: "الأداء كان جيدًا ولكن في النهاية انتهت المباراة بالتعادل، هذا أمر مزعج، عليك العمل بجد والاهتمام بهذه التفاصيل الصغيرة، التي يمكن أن تجعلك خارج كأس الأمم الأوروبية أو كأس العالم"

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يذكر أن المنتخب الفرنسي قد حقق لقب كأس العالم 2018 في روسيا، وحل وصيفًا لليورو الأخيرة التي أقيمت على أرضه في 2016، حيث ذهب اللقب لمنتخب البرتغال وقتها.