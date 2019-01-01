جريزمان على رأس أولويات باريس سان جيرمان في ميركاتو الصيف

اللاعب الدولي الفرنسي يدخل دائرة اهتمامات أثرياء باريس في فترة الانتقالات الصيفية

فيسبوك تويتر محمد عماد

قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يضع لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان على رأس أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

على الرغم من امتلاك باريس سان جيرمان لثلاثي هجومي يراه الكثيرون الأفضل في العالم والمكون من الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار ونجم أوروجواي إدينسون كافاني، إلا أن الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية انتقال نيمار أو مبابي إلى ريال مدريد حفز إدارة النادي الباريسي على التفكير في التعاقد مع جريزمان.

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وفقًا للتقارير الأخيرة فإن جريزمان قد يرحب بالانتقال لباريس سان جيرمان، ولكن قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخيبلانكوس التي تبلغ 200 مليون يورو قد تكون التحدي الأكبر في إتمام الصفقة.

يذكر أن جريزمان المتوج بكأس العالم روسيا 2018 مع منتخب الديوك كان قد مدد عقده مع أتلتيكو مدريد العام الماضي، بعد أن ارتبط اسمه في السنوات الماضية بالانتقال إلى برشلونة.