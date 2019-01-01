أخبار الانتقالات: 5 أسباب وراء انتقال جريزمان لبرشلونة

أعلن برشلونة عن تعاقده رسمياً مع جريزمان قادماً من أتلتيكو مدريد بعد أن كان يسعى خلفه منذ الصيف الماضي، فما هي الأسباب التي دفعت لإتمام الصفقة أخيراً؟

أبانوب صفوت

أعلن برشلونة عن تعاقده مع جريزمان بصفة رسمية بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي التي تقدر بحوالي 120 مليون يورو في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، لينتهي المسلسل الطويل بين الفريق واللاعب الفرنسي والذي امتد منذ الصيف الماضي، الذي رفض فيه أتلتيكو مدريد أكثر من عرض من البلاوجرانا للتفريط في نجمه.

بعد فترة طويلة من التكهنات في الصيف الماضي، خرج جريزمان في فيديو قصير ليؤكد استمراره مع الروخيبلانكوس ولكنه سرعان ما قرر الرحيل، ليتفق مع البارسا على انضمامه لهم قبل نهاية الموسم الماضي، وهو ما أثار استياء إدارة أتلتيكو مدريد بطبيعة الحال، واضطر البلاوجرانا لانتظار بداية شهر يوليو حيث يقل الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو.

ما هي الأسباب التي دفعت برشلونة لإنفاق الكثير من الأموال مرة آخرى بعد ضم كوتينيو وديمبيلي، وما الذي دفع جريزمان ليغير قراره في الصيف الماضي؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير...

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قدرة جريزمان على تعويض ميسي عند هبوط مستواه

لا يختلف أحد على قدرات ليونيل ميسي، موهبته التي لا تُقارن وكذلك ثباته على مستواه منذ أن عرفناه تقريباً، ولكن لأنه بشر فهو معرض في كثير من الأحيان لأن يمر بأيام سيئة لا يقدم فيها مستواه المعهود، لذا يجب أن يكون هناك من يقوم بتعويضه ويملأ الفراغ الذي قد يتركه مؤقتاً في أي لحظة.

مع تقدم ليونيل ميسي في العمر، لن يستطيع المشاركة في كل مباريات الموسم لأن لياقته لن تسمح له بذلك وهو ما قد يضع الفريق في مأزق خاصةً إذا أصيب في أهم فترات الموسم، لذا توجب على برشلونة التعاقد في سوق الانتقالات الحالي مع لاعب يمكنه تعويض غيابه، ويعتبر جريزمان من أكثر اللاعبين القادرين على ذلك، بعيداً عن وضعه في أي مقارنة معه ولكن الفرنسي يملك قدرات مذهلة.

امتلك لاعبان فقط في الموسم الماضي من الدوري الإسباني معدل ثلاث تسديدات على المرمى وتمريرتان حاسمتان في المباراة وهما ميسي وجريزمان والآن سيلعبا معاً في فريق واحد، ومنذ موسم 2015-16 تطور الوافد الجديد بشكل واضح على مستوى صناعة اللعب بعد أن اعتمد عليه سيميوني كمهاجم ثانِ بدلاً من الاستعانة به كجناح أيسر، مما يعني أن برشلونة بفضل الميركاتوا الحالي امتلك أخيراً لاعباً يملك نفس الكفاءة في صناعة الفرص وتسجيلها.

صفقة تسويقية لتعويض احتمالية تعثر ضم نيمار

احتاج برشلونة في سوق الانتقالات الحالي إلى صفقة إعلامية ضخمة من أجل الرد على الميركاتو القوي الذي قام به ريال مدريد وشهد ضم العديد من الأسماء الهجومية البارزة مثل هازارد ويوفيتش، وبعيداً عن قدراته الفنية العالية يعتبر جريزمان قيمة إعلامية كبيرة في الوقت الراهن وتحديداً منذ أن قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في روسيا، وبعد أن أعلن عن بقائه مع أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي بطريقة مثيرة للجدل.

قد لا يكون الفرنسي بنفس قيمة نيمار إعلامياً، ولكن الفارق بينهما لم يعد كبيراً حالياً خاصةً مع التصاق بعض الفضائح بالنجم البرازيلي مؤخراً وفوز السيلساو ببطولة كوبا أمريكا بدونه، ومع بيان أتلتيكو مدريد بأنه يرغب بالحصول على 80 مليون إضافية لأن الإتفاق بين الطرفين تم قبل بداية شهر يوليو عندما كانت قيمة الشرط الجزائي 200 مليون يورو، سيستمر اسم جريزمان في إثارة الجدل في الميركاتو الحالي لمزيد من الوقت، وهو ما سيفيد الفريق تسويقياً.

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بديل وزميل للويس سواريز في خط الهجوم

أخفق برشلونة في الفترة الأخيرة في إيجاد بديل لسواريز في خط المقدمة، ولم يوفق في الميركاتو في أكثر من صفقة مثل باكو ألكاثير الذي انتهى به المطاف في الدوري الألماني بعد بيعه إلى بروسيا دورتموند، وكذلك الإعارة الفاشلة المتمثلة في الغاني برنس بواتينج الذي لم يقدم أي شئ يذكر منذ انضمامه من ساسولو في يناير الماضي.

اعترف الأوروجوياني بنفسه في وقت سابق بأن برشلونة بحاجة إلى ضم مهاجم آخر في سوق الانتقالات من أجل الاعتماد عليه مستقبلاً بشكل أكبر منه، خاصةً مع تقدم مهاجم ليفربول السابق في العمر في العمر "32 عاماً" وانخفاض لياقته بشكل كبير مما أثر على مستواه، ولا يوجد أفضل من جريزمان من أجل أن يكون بديله حيث تمكن الفرنسي "28 عاماً" من تسجيل ما لا يقل عن 25 هدفاً في كل البطولات في الموسم الواحد منذ انتقاله إلى صفوف أتلتيكو مدريد في عام 2014.

جريزمان مناسب تماماً لخطط فالفيردي مع برشلونة

تعرض فالفيردي لانتقادات كثيرة ومتكررة منذ أن أصبح مدرباً لبرشلونة لأسباب آخرى بعيداً عن الخروج المهين في دوري أبطال أوروبا أمام روما وليفربول، وهو أن الفريق افتقد اللعب بفلسفته المعهودة بشكل كبير وأصبح مملاً ويعتمد على الدفاع بشكل أكبر، وما زاد الطين بلة هي أن صفقات الفريق لم تخدم أسلوب المدرب بشكل كبير، لذا أصر مثلاً على ضم لاعب مثل ويليان برغم الرفض القاطع من تشيلسي لبيعه.

يعتبر التعاقد مع جريزمان مهماً للغاية لهذا السبب لأن اللاعب سيناسب طريقة فالفيردي تماماً خاصةً مع اعتماد مدربه السابق "دييجو سيميوني" بشكل كبير على طريقة 4-4-2 التي يحبذها أرنستو وبالأخص في المباريات الهامة، حيث يجيد مهاجم ريال سوسيداد السابق تأدية الأدوار الدفاعية جيداً، وكذلك يجيد اللعب على المرتدات بسبب قدرته على التحول ما بين الدفاع للهجوم بسرعة والربط بين الخطوط ببراعة كبيرة، وفي حال العودة لطريقة 4-3-3 يمكن الاعتماد على جريزمان كجناح أيسر وهو المركز الذي بدأ فيه مسيرته.

لائق بدنياً أكثر من ديمبيلي وكوتينيو

فشل كلا من فيليبي كوتينيو وعثماني ديمبيلي في الاعتياد على أجواء الدوري الإسباني على الرغم من انضمامهما للفريق منذ أكثر من عام، بسبب ظهور بعض المشاكل الواضحة في لياقة الثنائي، حيث غاب الفرنسي عن ما يقرب من 40 مباراة للإصابة، وبالنسبة للبرازيلي فهو لا يستطيع إكمال اللقاء بنفس النسق، مما دفع برشلونة لدخول سوق الانتقالات مجدداً والتعاقد مع جناح آخر وهو مالكوم لاعب بوردو السابق والذي خطفه من روما بشكل عاجل وتحديداً قبل أن يسافر للعاصمة الإيطالية للتوقيع للفريق.

لم يقدم الوافد الجديد أي مستويات مبشرة حتى الآن مما دفع البلاوجرانا للتفكير في بيعه، ومع جريزمان سيتجنب العملاق الكتالوني مثل هذه المشاكل لأن النجم الفرنسي يعي جيداً متطلبات الدوري الإسباني ولن يحتاج لوقت طويل من أجل التأقلم مع فريقه الجديد، والأهم أنه يملك لياقة بدنية مميزة للغاية والفضل يعود إلى الطريقة التي كان يتدرب بها تحت قيادة سيميوني، خاصةً وأن جريزمن غاب عن مباراة واحدة فقط منذ عام 2009!