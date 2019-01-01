جريزمان يحمل نفسه مسؤولية عدم فوز أتلتيكو بدوري الأبطال

الفرنسي رحل الصيف الماضي عن الروخي بلانكونس نحو برشلونة

عاد النجم الفرنسي لبرشلونة أنطوان جريزمان للحديث عن ناديه السابق أتلتيكو مدريد، وتحمل مسؤولية ضياع دوري أبطال أوروبا في 2016.

وخسر وقتها أتلتيكو مدريد النهائي على يد جاره في العاصمة الإسبانية ريال مدريد بركلات الترجيح، وشهد اللقاء ركلة جزاء مهدرة من جريزمان.

وقال المهاجم الدولي مع موقع الاتحاد الأوروبي: "شعرت بغضب شديد لفشلي، أعتقد أن فشلي في ركلة الجزاء هو سبب خسارتنا النهائي، هذا أمر سيحزنني دائماً".

وأضاف: "حتى لو حققت دوري الأبطال مع نادي آخر، هذا كان حلمي وحلم النادي بأكمله وكان في متناول يدي، لا أستطيع تخطي الفكرة، ستطاردني لعشر أو خمسة عشر سنة".

وأشاد جريزمان بزميله وقائده في برشلونة ليونيل ميسي: "نتحدث عن لاعب قد لا نرى له مثيلاً مجدداً، أو على الأقل في السنوات الأربعين القادمة، يجب أن نستفيد من وجوده".

وختم: "سواء نحن زملائه في الملعب، أو الجمهور في المدرجات، أو المدرب، من الهائل مشاهدته بالكرة واللعب بجواره".

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