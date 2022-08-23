جريزمان.. المعركة الاقتصادية القادمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

صفقة مثيرة للجدل في كل مراحلها!

كما كان أنطوان جريزمان معركة على مستوى الانتقال بين برشلونة وأتلتيكو مدريد قبل 3 سنوات، ها هو ذا يعود إلى واجهة الصراع بين الناديين، ولكن هذه المرة من الناحية الاقتصادية.

جريزمان كما هو معلوم أعير من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد الصيف الماضي في آخر يوم من الميركاتو، إعارة لمدة موسمين مع أحقية الشراء بقيمة 40 مليون يورو.

لكن هناك بند في إعارة جريزمان إلى أتلتيكو مدريد يقضي بإلزامية دفع قيمة الشراء حال شارك جريزمان في 50% أو أكثر من مباريات أتلتيكو مدريد خلال الموسمين، وهذه هي النقطة التي يبدو الصراع الاقتصادي دائرًا حولها مع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

لذلك يمكننا أن نرى أن جريزمان شارك كبديل في المباراتين الأوليين لأتلتيكو مدريد أمام كل من فياريال وخيتافي، الأخيرة تلك سجل فيها هدفًا.

أتلتيكو مدريد يطمح لتحصيل الاستفادة الكاملة من جريزمان، ولكن بما لا يخل بمشاركته لأقل من 50% حتى لا تزيد الفاتورة المدفوعة لبرشلونة.

بينما برشلونة رتب أموره على تحصيل 40 مليون يورو من قيمة بيع جريزمان، الأمر يظل رهن قرارات أتلتيكو مدريد وسيميوني الفنية بشأن الدولي الفرنسي بطل المونديال في 2018.