جريزمان: الجماهير تمنحنا الدافع للفوز بالسوبر ونريد إسعادهم

جريزمان يعرب عن سعادته بحضور الجماهير لتدريبات برشلونة ويعدهم بالقتال على السوبر الإسباني.

أعرب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن امتنانه الكبير لحضور جماهير برشلونة للتدريب الذي أقيم اليوم على ملعب يوهان كرويف استعدادًا لمباريات بطولة كأس السوبر الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة سبورت على لسان لاعب أتلتيكو مدريد السابق وأكد خلالها أن الجميع في النادي يسعى لإسعاد الجماهير.

وقال جريزمان: "من دواعي الفخر أن تتواجد الجماهير هنا وأن نستمتع بتلك اللحظات معهم، نحب أن نكون أقرب للجماهير سواء في الملعب أو في الشارع".

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وأضاف: "كما قلت هو شرف أن نراهم هنا بجوارنا ويشاهدون تدريبات الفريق، لنأمل أن منحهم عامًا جيدًا وأن نشعرهم بالسعادة، وكل ذلك يمنحنا دوافع وقوة كبيرة قبل كأس السوبر".

وأكمل زميله جونيور فيربو: "وجود هذا العدد من الجماهير ممتع بالنسبة لنا، هي فكرة عظيمة للغاية فبالنسبة لنا نحن تدربنا بشكل جيد وهم حظوا بيوم لن ينسوه أبدًا".

وأنهى تصريحاته: "الجميع يجب أن يقوم بمثل ذلك الأمر، لقد كانت الجماهير رائعة وطلبت مني الحصول على القميص والبنطال وكل شيء، كنت لأمنحهم أي شيء لكنهم يمنعونا من ذلك في النادي".

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه نظيره أتلتيكو مدريد يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية وسيواجه المنتصر الفريق الفائز من فالنسيا وريال مدريد في نصف النهائي الآخر.