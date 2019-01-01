جريزمان: أحتاج للمزيد من اللعب مع ميسي وسواريز

أبدى أنتوان جريزمان مهاجم برشلونة حاجته للعب أكثر مع ليونيل ميسي ولويس سواريز حتى يتأقلم معهما في طريقة اللعب.

وقال جريزمان لموفيستار عقب المباراة:"إنه شهري الثاني هنا، يجب أن أعتاد على الأمر وأن ألعب أكثر معهما حتى تحركات سواريز وليو".

وأضاف:"يجب أن نتحسن في العمل الهجومي، إنها نقطة بفضل تصدي مارك لضربة الجزاء وتصديات أخرى".

وأوضح:"اللعب خارج كامب نو مختلف تماماً، الفرق تضغط بشكل أكبر والخصوم يملكون ثقة أكبر، من الصعب لنا أن نخلق الكم الذي نريده، يجب أن نجد الخطأ ونعمل عليه".

يذكر أن البلوجرانا تعادل مع بوروسيا دورتموند بدون أهداف في أولى مباريات دوري أبطال أوروبا.