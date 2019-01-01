حارس الاتحاد: نسعى لتكرار الفوز على الوصل وسط جماهيرنا

هل يكرر حارس الاتحاد فوزه على الوصل؟

أكد البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى فريق الاتحاد، على أنه يريد تكرار النتيجة الإيجابية التي حققها فريقه على نظيره الوصل الإماراتي، باللقاء الذي أقيم في دبي، خلال المواجهة التي ستجمع بينهما في جدة.

الاتحاد سيستضيف الوصل، مساء الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، بإياب دور الـ16، ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

جروهي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أنا لاعب محترف وأواصل التدريبات من أجل المحافظة على مستواي وهذا عملي".

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ويعد جروهي هو الحارس الاحتياطي، للأساسي فواز القرني، والذي ظهر بمستوى غير مرضٍ لجماهير ناديه، خلال ديربي جدة أمام الأهلي.

مباراة الذهاب انتهت بفوز الاتحاد على الوصل بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما على ملعب زعبيل بالإمارات.