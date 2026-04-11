جرونينغن - بدأ فريق «جو أهيد» المباراة بهدف من فايسن بعد عشر دقائق؛ وزميله يُختار «أفضل لاعب في المباراة»

لم يتمكن كل من نادي غرونينغن ونادي غو أهيد إيجلز من تسجيل أي أهداف مساء السبت. وبسبب التعادل، يظل غو أهيد في المركز الحادي عشر. بينما صعد غرونينغن إلى المركز التاسع. لم

تبدأ المباراة في غرونينغن في الساعة 20:00، بل بعد ذلك بقليل. فقد كان قميص حارس مرمى غرونينغن إتيان فايسن شبيهاً جداً بقميص الفريق المنافس، مما استلزم البحث عن قميص بديل.

وبمجرد بدء المباراة، حظي الفريق المضيف بفرص أفضل على الفور. سدد ماركو رينتي رأسية مرت فوق العارضة بقليل، واضطر جاري دي بوسر إلى التصدي لتسديدة تيكا دي يونج بعد مرور 12 دقيقة من اللعب.

واضطر دي بوسر نفسه إلى إثبات نفسه مرة أخرى في وقت لاحق من الشوط الثاني. فقد تمكن من إبعاد رأسية ديفيد فان دير فيرف عن المرمى بطريقة رائعة.

على الجانب الآخر، كان على فايسن أن يثبت نفسه بعد ذلك بوقت قصير. حاول ماتيس سوراي التسديد من مسافة بعيدة، لكنه رأى حارس مرمى RKC Waalwijk السابق يصد الكرة ببراعة من الزاوية العليا.

في الشوط الثاني، بدا أن ستيفان سيغوردارسون سيحرز الهدف الأول. فقد تغلب على فايسن في مواجهة فردية، لكنه كان في وضع تسلل، لذا تم إلغاء الهدف.



