جروس: 5 نقاط لا تكفي لصعودنا يجب الفوز في باقي المباريات

مدرب الزمالك يرفع راية التحدي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أن فريقه لعب بشجاعة كبيرة خلال مباراة بترو أتليتكو الأنجولي.

جروس أضاف خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "عدم التسرع في حسم اللقاء تسبب في انتصارنا على بترو أتليتكو، والظروف المناخية كانت ضدنا.

المدرب السويسري تابع: "راضي عن أداء لاعبي الزمالك خلال المباراة، وقدمنا مباراة جيدة أمام فريق مميز".

كريستيان جروس واصل: "لا يزال أمامنا مباراتين بـ6 نقاط، وحظوظ صعودنا مازالت قائمة وبقوة".

🎤- هيثم فاروق: جروس قدم واحدة من أفضل #الزمالك في إفريقيا، عبد الله جمعة نجم اللقاء اليوم. pic.twitter.com/HSuPvULjfO — جول مصر (@goaleg) March 3, 2019

مدرب الزمالك أردف: "5 نقاط ليست كافية للتأهل، ولابد من تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين، من أجل حسم التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية".

واختتم جروس تصريحاته موجهًا الشكر إلى لاعبي الزمالك، على الأداء الرجولي خلال المباراة، والإصرار على تحقيق الفوز.

الزمالك رفع رصيده للنقطة 5 في المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة الرابعة، خلف جور ماهيا الكيني المتصدر بـ6 نقاط، في حين يحتل نصر حسين داي المركز الثالث بـ4 نقاط، متساويًا مع بترو أتليتكو صاحب المركز الأخير.