جروس يهاجم المصري ببو طيب وأحداد.. وكهربا على مقاعد البدلاء

الزمالك يسعى لتحقيق فوز في لقاء صعب أمام المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، عن تشكيل الفريق الذي سيواجه المصري البورسعيدي، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز بعد قليل.

ويتواجد محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإيقاف الذي تعرض له بسبب قرار تأديبي عقب لقاء سموحة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – عبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – يوسف إبراهيم أوباما

الهجوم: حميد أحداد – خالد بو طيب – أحمد السيد زيزو