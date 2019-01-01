جروس يكشف عن قائمة الزمالك استعدادًا للسفر إلى أنجولا

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز على بترو أتلتيكو ويحيي آماله في التأهل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا للسفر إلى أنجولا لمواجهة بترو أتلتيكو ضمن منافسات الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره بترو أتلتيكو، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية، حيث يسعى الفريق للحفاظ على فرصه في التأهل إلى الدور الثاني.

وجاء خارج القائمة كلًا ن مصطفى فتحي ومحمود علاء بسبب الإصابة، وطارق حامد بسبب الإيقاف، ومحمود كهربا للإيقاف من إدارة النادي ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم لأسباب فنية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح .

خط الدفاع: حمدي النقاز وحازم إمام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي وعبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد مصطفى زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني وأحمد مدبولى.

خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب وحميد أحداد.